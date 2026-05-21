日本サッカー協会は5月21日、6月に南アフリカ女子代表と2連戦を戦うなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の招集メンバー23人を発表した。【画像】長谷川唯＆谷川萌々子がスペシャル対談で大爆笑今年3月のAFC女子アジアカップ優勝後に、ニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い退任。4月のアメリカ遠征で監督代行を務めた狩野倫久氏が正式指揮官に就任し、今活動からは新コーチの内田篤人氏（元日本代表DF）、近賀ゆかり氏