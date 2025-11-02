チョコ好きはこれやってーーーーー！！！【スタバ】マニアが教える♡「ドリンクカスタム」
秋冬はほっこり甘いドリンクが飲みたくなる季節。今回は【スターバックス】でできる「ドリンクカスタム」をご紹介します。レギュラー商品のカスタマイズなので、飲みたいときにいつでもできるのがうれしいポイント。いつも同じドリンクを注文してしまうという人も、ぜひ参考にしてみて。
アーモンドがアクセントになる贅沢チョコフラぺ
スタバマニアの@stb_____gramさんが「ほんと美味しい」とお気に入りのカスタムがこちらの「アーモンドチョコレート」。ベースは「ダークモカチップフラペチーノ®」で「アーモンドミルクに変更」「パウダー多め」「チョコチップ多め」「チョコレートソース追加」「ロースト抜き」のオーダーをしています。コーヒーが入っていないため、甘党さんにもおすすめとのこと。トールサイズのイートイン価格\650（税込）なので、ぜひチャレンジしてみて。
チョコ好きにおすすめ！ 甘すぎないミルクコーヒー
@j.u_u.n__starbucksさんのイチオシは、チョコづくしの「ダブルチョコレートミルクコーヒー」。「スイートミルクコーヒー」に「チョコレートシロップに変更」「エスプレッソショット追加」「ホイップ追加」「エクストラホイップ」「チョコレートソース追加」のオーダーをしています。エスプレッソショットを追加することでチョコ・ホイップたっぷりでも「甘すぎない」そう。「コーヒーの風味も楽しめる」とのことなので、コーヒー好きにもぴったりです。
