¡¡£±£±·î£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¶¥ÇÏ¤ÎÊ¿¾ì¥ì¡¼¥¹¤«¤é¡¢¥ª¥¹¥¹¥áÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£µ­¼Ô¤Î¸½¾ì¼èºà¤Ç¿Ø±Ä¤«¤é¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤¿£³Æ¬¤¬¡¢¹¥Áö¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¹â¤¤¡ª¡©

¡Ú£±£Ò¡¡£²ºÐÌ¤¾¡Íø¡¦¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Û

¡¡¡Ê£±¡Ë¥ª¡¼¥±¡¼¥°¥ê¥Ã¥È¤Ï·»»Ð£´Æ¬¤¬¥À¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ò·ïÂØ¤ï¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÀÐÀî¤â¡Ö½éÀï¤ÏÊÖ¤·ÇÏ¤«¤é¥À¡¼¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£

¡Ú£²£Ò¡¡£²ºÐÌ¤¾¡Íø¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£²Æ¬Î©¤Æ¡Û

¡¡Á°Áö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¡Ê£¶¡Ë¥É¥ë¥Þ¥Ð¥Õ¥Á¥§¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï³°¤ò¤è¤¯¿­¤Ó¤Æ£³Ãå¡£ÆâÍÆ¤«¤éÅìµþ¥³¡¼¥¹¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¸¶¤â¡ÖÅìµþ¤ÇµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¾¯Æ¬¿ô¤â¥×¥é¥¹¤À¤·¡¢ÃæÃÄ¤«¤éº¹¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£

¡Ú£´£Ò¡¡£²ºÐ¿·ÇÏ¡¦¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Û

¡¡¡Ê£¹¡Ë¥¯¥í¥ê¥ó¤Ï¡¢µ¤À­Åª¤Ë½éÀï¤«¤éÎÏ¤ò½Ð¤»¤½¤¦¤À¡£Èþ±º¡¦£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ï¡¢£µ¥Ï¥í¥ó£¶£·ÉÃ£·¡½£±£±ÉÃ£·¤Ç³Ê¾å¤Î¸ÅÇÏ¤ËÈ´¤«¤»¤ºÀèÃå¡£¼ê¹Ë¤ò¼¹¤Ã¤¿¼ÆÅÄÂç¤Ï¡ÖÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥ê¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ½éÀï¸þ¤­¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£