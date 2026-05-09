【競馬】4歳以上1勝クラス（5月9日／京都競馬場・ダート1900メートル）【映像】デムーロ騎手、復帰後初勝利で“会心リアクション”JRAでの騎乗を再開したM・デムーロ騎手が圧巻の騎乗を見せた。3番人気テンエースワン（牡5、大久保）に騎乗すると、向正面からハナへ。そのままゴールを駆け抜ける強さを見せた。昨夏からアメリカに拠点を置いていたデムーロは、先週からJRAに復帰。こ