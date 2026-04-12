GR86が受注停止中！その理由は…2021年10月、トヨタは「GR86」を発売しました。GR86は、全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmという比較的コンパクトなボディをもったFRスポーツカー。先代である「86」と同じく、スバルとの共同開発によって誕生したモデルであり、スバル「BRZ」とは引き続き兄弟車という関係にあります。一方、「ドライバーの意のままに操れる“手の内感”」や「限界域でのリニアな応答、キビキビした走り」と