阪神7R・4歳上2勝クラス中央競馬のG1・大阪杯が行われた5日、同じ阪神競馬場で驚異の追い込みが炸裂した。ダート1800メートルの7R・4歳上2勝クラス。1番人気に応えたマテンロウブレイブ（牡4、高橋亮）のレースぶりに衝撃が走った。58歳、熟練の名手・横山典弘が騎乗し、1番人気に支持されたマテンロウブレイブ。スタート直後から最後方に構えた。道中もポツンと1頭、離れた位置取り。4コーナーも15頭中15番手で回って直線を