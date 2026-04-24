ZTEジャパンは4月21日、nubiaブランドのミドルレンジゲーミングスマートフォン「nubia Neo 5 GT」を各家電量販店や、ECサイトで発売した。価格は5万2800円。同日、東京都内でメディア向けの発表会も開かれた（BCN＋R 寺澤 克）。●手ごろな価格で誰でもゲーム体験を楽しめる ミドルレンジのゲーミングスマホnubiaといえば、手ごろな価格のエントリーモデルを取りそろえているイメージだ。また、同じZTEの傘下には、ハイエンド