「チャーチルダウンズＳ・米Ｇ１」（３日、米チャーチルダウンズ）ダート短距離のカテゴリーで日本調教馬が初めて海外の頂に立った。ケンタッキーダービーの同日に行われたダート１４００メートルの一戦。坂井を背に日本から参戦したテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大）は、好位追走から４角過ぎで早々と抜け出すと、最後は３馬身１／４差の独走でＧ１初挑戦初Ｖを飾った。日本調教馬による米ダートＧ１制覇は２１年ＢＣ