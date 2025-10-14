Ä»ÅèÏÂÉ§¤¬Äê¤á¤ë¡É¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¡É¤Î¾ò·ï¤ÈÌ¡²è¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×³«ºÅ¤Ë¸þ¤±Ì¤Íè¤ÎÌ¡²è¶È³¦¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¡¡ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Âç¼ê¤Î¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢Ì¡²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£±þÊç¾ò·ï¤Ï¡Ö¿·¿Í¤«¤éÏ¢ºÜ·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡×¡ÖÌ¤È¯É½¤Î´°Á´¿·ºî¤Î¤ß¡×¤È¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡ÖÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ì¡²è²È¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¶áÇ¯¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯Å¸¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡ÛÌ¡²è²È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï3¤Ä¡©¡¡Ä»ÅèÏÂÉ§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×6ÂåÌÜÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢Ä»»³ÌÀ»á¤ä·ËÀµÏÂ»á¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëÌ¡²è²È¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¿Ä»ÅèÏÂÉ§»á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×ºßÀÒ»þÂå¤ËÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¤ò´ë²è¤·½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¡²èÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÀÐ¶¶ÏÂ¾Ï»á¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö½µ´©¥âー¥Ë¥ó¥°¡×ºßÀÒ»þ¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡Ê»°ÅÄµªË¼¡Ë¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¡Ê¾®»³ÃèºÈ¡Ë¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¡¢¸½ºß¤ÏÌ¡²è²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºî²È¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ø¥³¥ë¥¯¡Ù¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëº´ÅÏÅçÍÇÊ¿»á¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¡²è¤ÎÌÜÍø¤¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¡²è²È¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢Ç®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ä»Åè»á¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤ÎÌ¡²è³¦¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ä»Åè»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
――º£²ó¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×¤ËÄ»Åè¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÌ¡²è¾Þ¤È°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä»Åè¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿ºîÉÊ¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±Àµ³Î¤Ë¸«¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――Ì¡²è¾Þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Ä»Åè¡§´ÊÃ±¤À¤è¡£¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¿·¿ÍÌ¡²è²È¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Ì¡²è¾Þ¤Î²¿¤ò¸«¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ÎÌ¡²è¾Þ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¤ÎÌ¡²è²È¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¡¢¡È¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤ò¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡¢Ì¿¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¾Þ¤Ï¡¢¼õ¾Þ¼Ô¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¤Îºî²È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£
――¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×¤ÏÊç½¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¡²è¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
Ä»Åè¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¤À¤«¤é°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¾Þ¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë±þÊçºîÉÊ¤¬¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤·¤Æ¤â¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
¢£Ì¡²è²È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
――ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Ì¡²è¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Ä»Åè¡§¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁÇÄ¾¤ËÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤Ï¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤¬¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤ÏÉ½¸½ÇÞÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï¡¢Ì¡²è¾Þ¤Î¿³ºº·Ð²á¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤¬¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¼õ¾Þºî¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ì¤é¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÁ¤¯¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬É½¸½¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢Áª¤ÖÂ¦¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
――Ì¡²è¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¾ò·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Ä»Åè¡§¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤«¤Ê¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡££²¤ÄÌÜ¤ÏÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤³¤È¡££³¤ÄÌÜ¤Ï´è¸Ç¡£¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌ¡²è²È¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¡²è²È¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î£³¤Ä¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――Ä»Åè¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤ÎºÍÇ½¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÍÇ½¤ò¤É¤¦ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Ä»Åè¡§ºÍÇ½¤Ï¡¢ÄêµÁ¤Å¤±¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤«¤Ê¡£
――Ä»Åè¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¡²è²È¤Ë¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä»Åè¡§¤¢¤ë¤Í¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¯¤ÆÉÁ¤¤¤¿¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤¤¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¿¦¶È¤È¤·¤Æ¡ÊÌ¡²è²È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¡ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥×¥í°Õ¼±¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢³Ð¸ç¤¬°ã¤¦¡£
――Ç®ÎÌ¤ÎÍÌµ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä»Åè¡§ÊÔ½¸¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ä¾¤·¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¡²è²È¤Ï¥À¥á¡£Æ±¿Í»ï¤Ê¤É¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤¿Í¤äÉÁ¤±¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢ÀÎ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¯¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥í¤Ã¤Æ¡¢ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¤Í¡£ÆÉ¤ß¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¡¢Ë¾¤à¤â¤Î¡¢¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÆÏ¤±¤ëºî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÇÉÁ¤¯¤â¤Î¤ÏÌ¡²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
――¡ÈÌ¡²è²È¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤Ì¡²è¤È¡¢ÉÁ¤±¤ëÌ¡²è¤Ï°ã¤¦¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¡¢Ä»Åè¤µ¤ó¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»Åè¡§Ì¡²è²È¤¬¿·¿Í¤Î»þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ºî²ÈËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤ÈÊÉÂÇ¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢ºî²È¤ÎËÜ¼Á¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºî²È¤Î¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£Í¥½¨¤ÊÊÔ½¸¼Ô¤Î°éÀ®¤âÉÔ²Ä·ç
――Ì¡²è²È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤Ì¡²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ä»Åè¡§ÊÔ½¸¼Ô¤ÏÌ¡²è²È¤Ë¡¢Å°ÄìÅª¤ËÊÉÂÇ¤Á¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥À¥á½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ü¥Ä¡É¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡£ËÜ¼Á¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¡¢¤¤¤«¤ËÅª³Î¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ëºî²È¤Ø¤Î°¦¾ð¡¢¿®Íê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
――ÊÔ½¸¼Ô¤Î°éÀ®½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Ä»Åè¡§´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤µ¤»¤ë¾ì½ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤¬¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¸¢¸Â°Ü¾ù¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ç¤¹¡£
――Ì¡²è²È¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Î´Ø·¸¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä»Åè¡§µ÷Î¥´¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¶á¤Å¤¤¹¤®¤º¡¢Î¥¤ì¤¹¤®¤º¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Í§Ã£¤È¤«¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤Í¡£
――º£¤Î¤´»þÀ¤¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤¬Êª»ö¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä»Åè¡§¥ê¥¹¥¯¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤è¡£ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¾ï¤ËÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£51ÂÐ49¤ò100ÂÐ0¤È¹Í¤¨¡¢51¤òÁªÂò¤··èÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Æ§¤ß¹þ¤à³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
――Ä»Åè¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤à½¬´·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¡²èÊÔ½¸¼Ô¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹¥±ー¥¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä»Åè¡§ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤è¤Í¡£À°Íý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎºÍÇ½¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë
――ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä»Åè¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
Ä»Åè¡§ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÅØÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤Î°ìÅÀ¤À¤Í¡£
――¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä»Åè¡§Â¿¤¤¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤½¤¦¤À¤Í¡£NO¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢ºî²ÈÀ¤ÎÂº½Å¤ÏÊÔ½¸¸¢¤ÎÊü´þ¤À¤«¤é¤Í¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èºî²È¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼¸¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ê¤é¼¸¤ë¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢°¦¾ð¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――¤·¤«¤·¡¢¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÈÌ¡²è²È¤Î´Ø·¸À¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä»Åè¡§¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡Öºî²È¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»Å»ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
――¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÀ¨¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»Åè¡§Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡£À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
――À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ä»Åè¡§¤¢¤Î¤Í¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤è¡£
¢£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌ¡²è¤òÆÏ¤±¤¿¤¤
――Ä»Åè¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»Åè¡§¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤ÐÀèÀ¸¤¬¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ëÅÛ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ëÅÛ¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤¤ÅÛ¡£²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¿Æ¤È¤¤¤¦¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¼«Í³¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¡¢¤É¤¦È¯»¶¤¹¤ë¡©¡¡¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤éÂ¿¾¯¤Î¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬Ã»»þ´Ö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¤ä¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°ã¤¦À¤³¦¤ËÆþ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÛÁü¤ÎÍã¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê¼«Ê¬¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Î¤ÓÂÀ¤¯¤ó¤«¤é¸«¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¡²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢ÎÏ¤Î¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌ¡²è¤Ï¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¡²è¤ò°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¿Í´Ö¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÄÇ¯Ì¡²è¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌò³ä¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Û¤ÉÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
――¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä»Åè¡§Ì¡²è¤ÏÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ë¿´¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ê¡¢Îå¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£Ãº»À°ûÎÁ¿å¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤È¤Ï
――¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¯Ì¡²èÊÔ½¸Éô¤òºî¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»Åè¡§´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ëÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢¸ÄÀ¤Î¤¢¤ëÊÔ½¸¼Ô¤òÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤òºî¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ´ÑÅÀ¤Ë¶á¤¤¿Í¤òÁª¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹¥´¶¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤·¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤·¤«Â·¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£³¨¤Î¶ñ¤Ë¤â´¨¿§¤«¤éÃÈ¿§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÊÔ½¸Éô¤ÎÉý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
――Ì¡²è¶È³¦¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Ä»Åè¡§3Ç¯Àè¡¢5Ç¯Àè¤ÎÌ¡²è¤äºÍÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Á´ÉôÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢ÌÇ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤È»×¤¦¤·¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤¬É½¸½¤¹¤ë¾ì½ê¤òÆÀ¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ä»Åè¤µ¤ó¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä»Åè¡§°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºî²È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºÇ½é¤ËÆÉ¤à¤³¤È¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥êー¥Àー¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤À¤«¤é¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤Í¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=»³Æâµ®ÈÏ¡¡¼Ì¿¿=ÎÓÄ¾¹¬¡Ë