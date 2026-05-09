米国の海上封鎖を回避してオマーン湾のイラン港湾に入港しようとしたイラン船籍の石油タンカー2隻に米軍が発砲し、航行不能にしたという/US Central Command/X（CNN）米中央軍は8日、現在も続く米国の封鎖を回避しようとしたイラン船籍の石油タンカー2隻を攻撃し、航行不能にしたと発表した。イラン船籍の船はオマーン湾にあるイランの港へ入港を試みていた。X（旧ツイッター）に発表された声明では、「米海軍の空母ジョージ・H・W