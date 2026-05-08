漫画家兼タレントのキアン84の善行が再び話題になっているなか、慈善目的で販売された作品が転売騒動に巻き込まれ、人々を残念な気持ちにさせている。最近、YouTubeチャンネル「CELEBIN」には、「キアン84さんと古紙を回収する高齢者の方々に1億ウォン寄付しました」というタイトルの動画が公開された。【写真】"3SHOT"も！BTS公演にJINから招待されたキアン84この日、キアン84はコンテンツ「寄付設計者」の最初のゲストとして出演