タレントの辻希美（38）が10日、YouTubeチャンネルを更新。お弁当の失敗について語った。この日は4月から高校生になった長男・青空（せいあ）さんのお弁当作りの様子を公開。昨日の反省を生かして試行錯誤すると説明した。「昨日、のり弁にしちゃった。そののりが歯についたりするから嫌なんだって」と切りだした辻。あと、昨日私もお昼に同じお弁当を作っておいて食べたの。せいがお昼食べる時間くらいに食べてみたの。保冷