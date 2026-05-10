物価高で食費を節約する人が増えている。総菜を一品買うのを我慢したり、量が多くて安いお弁当を買ったり、以前よりも食費の節約の意識が高まっている。しかし、節約に熱中するあまり、不健康な食事になってしまっては本末転倒だ。賢く食費を節約しながら、なおかつ健康にもダイエットにも最適な食事をすることが、物価が上がり続ける今の日本において、正しい食事法といえる。前編記事〈医者が明かす…できるだけ避けたい"最悪の