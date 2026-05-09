窒息死の疑いがある」事件が大きな転換点を迎えた――。京都府南丹市の市立園部小に通う安達結希くん（当時11）の遺体が遺棄された事件で、京都府警は５月６日、市内の公衆トイレで結希くんを殺害したとして、父親の安達優季容疑者（37）を殺人の疑いで再逮捕した。再逮捕容疑は、結希くんが行方不明になった３月23日朝ごろ、自宅近くにある公衆トイレ内で結希くんの首を絞めて殺害した疑い。府警によると容疑者は「両手で首を絞