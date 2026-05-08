大相撲の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は8日、夏場所休場が決まった弟子の横綱大の里の状況について「基本的に長くなると思っていた。1場所や2場所で治るようなけがではない」と述べ、左肩を痛めた昨年11月から長期化を覚悟していた見解を示した。二所ノ関親方は横綱を中心として集中させたいとの意向で、4月29日から部屋での稽古取材自粛を報道陣に通達。同親方によると大の里は一度も出稽古へ行けなかった上に、格下の力士