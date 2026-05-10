タリーズコーヒーは、5月13日からサマーシーズンの第一弾ドリンクを発売する。夏ならではの「爽快感」のニーズに着目し、初めて「チョコミント」フレーバーのドリンクを考案した。さらに、「クッキー&クリーム」フレーバーもドリンクで表現。それぞれのフレーバーを「もっと!」楽しめる、ミント･クッキー増量版もラインアップする。また、同日より、夏季向けのフルーツティーも発売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【