大型連休、観光地や高速道路のサービスエリアでは、トイレに長い列ができることが少なくない。とりわけ男性用より女性用のほうが列が長くなりがちだ。男性用に比べて個室が少なく、「男女のトイレ格差」という問題も指摘されている。国土交通省は今年3月、女性用トイレを増やすためのガイドライン案を示している。とはいえ、すぐに解消されるわけではない。我慢の限界に近づいた女性が、思わず男性用トイレに駆け込んでしまったら-