木村拓哉（53）が、SMAP時代を含め約35年間在籍したビクターエンタテインメントから、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ内に新設されたプライベートレーベル「C＆C STAGE」に移籍することをGW中の3日に自らのラジオ番組で明らかにしてファンを驚かせた。新天地に向かうための攻めのステップアップで、海外戦略やデジタル配信にたけたエイベックスを選んだ木村の視野は世界に向いている。【写真】内田有紀の再婚に「か