大手ゼネコンの清水建設が2026年5月7日、代表取締役副社長を務める東佳樹氏が同日付で辞任すると公式サイトで発表した。東氏が4月1日付で副社長に就任したばかりだったため、突然の辞任発表に対し、SNS上では驚く声が上がっている。後任人事は「決定次第速やかに開示」清水建設は3月6日、代表取締役・取締役・執行役員の異動を公式サイトで発表した。そのなかで、もともと代表取締役専務執行役員を務めていた東氏が、４月１日付で