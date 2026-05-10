トイレに入っているときに宅配便が来たらどうする……？【漫画】本編を読むトイレ中に荷物が届いたり…!!中身を開けたら注文していない商品だったり!?実は同じような体験をしている人も多いのではないだろうか？宅配便でのトラブルやおもしろエピソードをアメーバブログに掲載している漫画家ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、届け先であった珍エピソードを紹介しよう！今回は、お届け先でよ