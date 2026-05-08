国連本部で記者団に応じるウォルツ米国連大使＝7日/Spencer Platt/Getty Images（CNN）米国のウォルツ国連大使は7日、ホルムズ海峡を通過する船舶に新たな仕組みを運用しようとするイランの試みについて、中東地域だけでなく「全世界」に影響を及ぼすとの見方を示した。ウォルツ氏は記者団に対し、「イランの国営メディアは、政権が『ペルシャ湾海峡当局』と称する組織を立ち上げたと発表した。国際海運、商船、民間船を含むすべて