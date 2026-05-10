妖しいネオン光が輝くバーの店内。全裸の女性6人が組んだ人間ピラミッドがあった。動画内では男性が「これが資本主義だ」と叫び、頂上の女性の肢体にシャンパンをかける――。【写真を見る】人間シャンパンタワーが行われたバー店内の様子。カラオケも楽しめる5月初旬の大型連休中にX（旧Twitter）上で公開された上記の"人間シャンパンタワー"動画は瞬く間に拡散され、現在もモザイク処理された動画が公開され続けている。目を疑