8日夜、名古屋市営バスの運転手が寝過ごし、バスの出発がおよそ1時間遅れました。名古屋市交通局によりますと、8日、鳴尾営業所の運転手(47)が待機中にバスの中で寝過ごし、鳴尾車庫を午後6時15分に出発する予定が61分遅れたということです。バスを待っていた客から「バスが来ない」と交通局に問い合わせがあり、運転手が寝過ごしたことが発覚しました。運転手は、午後6時に前の運転を終えたあとバスの最後部の座席で眠っ