8日、元放送作家で脚本家の鈴木おさむ（54）による書き下ろしの新作舞台『母さん、ラブソングです。』の上演が発表された。主演を務めるのは俳優の田中圭（41）。俳優の矢崎広（38）との2人芝居で、7月31日の東京公演を皮切りに、全国各地を巡るという。昨年4月下旬、週刊文春によって女優の永野芽郁（26）との不倫疑惑を報じられて実質的な“活動休止状態”にあった田中。「プライベートでポーカー大会に参加している姿がネットニ