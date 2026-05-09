今年3月に沖縄県・辺野古で発生した船の転覆事故と、5月に福島県内の高速自動車道で起きたバス衝突事故。いずれも死傷者を出した痛ましい出来事だが、他にも共通しているのが、事故後の記者会見における関係者の“態度”が問題視されている点だ。3月16日午前に発生した辺野古の事故では、平和学習中だった同志社国際高校（京都）の生徒らを乗せた船2隻が転覆。全員が海に投げ出され、「平和丸」に乗船していた同校の武石知華さん（