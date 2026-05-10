準決勝で中国に0-3完敗卓球の世界選手権団体戦は英国・ロンドンで現地9日に女子準決勝が行われ、ルーマニアは中国に0-3で完敗し、銅メダルとなった。表彰台は26年ぶり。8日の準々決勝の勝利後は、選手が卓球台の上で歓喜を爆発させ、波紋が広がっていた。ルーマニアは準決勝で世界最強の中国に挑戦した。第1試合はサマラが、世界ランク1位の孫穎莎に0-3で完敗。第2試合ではスッチ、第3試合でもドラゴマンがストレート負けを