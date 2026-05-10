生後１カ月を迎えたアムールトラの五つ子。（４月２２日撮影、ハルビン＝新華社配信／范峻辰）【新華社ハルビン5月10日】中国黒竜江省海林市の横道河子東北虎（アムールトラ）林園でこのほど、生後1カ月を迎えたアムールトラの赤ちゃん10頭が初めて披露された。10頭は3頭の母トラから生まれた。うち1頭の母トラは五つ子を出産したものの、育児能力に限界があるため、飼育員が人工飼育を行っている。残り2頭の母トラはそれぞれ3