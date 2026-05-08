NTTドコモは8日、2025年度決算会見を開催した。質疑応答で、ahamoだけ通信品質が悪いという噂について問われた前田義晃社長はこれを否定した。 NTTドコモ代表取締役社長 前田義晃氏 質疑応答で、「SNS上でahamoのネットワークだけ遅いと言われているが、そんなことはあるのか」と質問が挙がった。 これに対して前田社長は「それはないです」と否定。「あの噂だけはどうにかならないかと思っている」と本音