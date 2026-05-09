（新北中央社）北部・新北市の淡水河河口の両岸を結ぶ淡江大橋が12日に正式開通する。頼清徳（らいせいとく）総統は9日夜、現地で開かれた記念式典で、多くの人々の協力により、さまざまな困難を乗り越えて完成したことに触れ、「団結すれば台湾はより良くなる」と語った。▽頼総統、全ての工事関係者に感謝式典には工事に携わった「ヒーロー」らに敬意を払うため、建設計画や工事監督、施工などを担当した技術者・作業員やその家