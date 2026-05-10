メイクという武器を手に入れたことで、人生を切り拓く自信と覇気をも手に入れた、人気インフルエンサー「はてにゃん」（31）。前編記事【“すっぴんブス男”が絶世のイケメンに…はてにゃん（31）を変身メイク系インフルエンサーにした“母が突きつけた残酷な事実”】では、すっぴんに自信のなかった過去から「メイク」を覚えるまでを語ってくれた。続く後編では、彼が考える「令和のメイク論」に迫る。なぜ今、性別を問わずメイ