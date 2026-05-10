アメリカ・ニューヨークで9日、日本文化を紹介する「ジャパンパレード」が行われました。今回で5回目となる「ジャパンパレード」には、およそ100の団体からおよそ2700人が参加しました。太鼓や阿波踊りのパフォーマンスのほか、日本の人気アニメ「呪術廻戦」のミュージカルのキャストらがマンハッタンを行進し、沿道からは大きな歓声が上がりました。また、ニューヨーク・タイムズが「今年行くべき場所」に選んだ長崎県からは、長