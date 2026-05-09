2024年7月、ロケバスの車内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告（43）に対する第3回公判が、5月8日（金）に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。今年3月の初公判で、起訴内容を否認した斉藤被告。第3回公判では、検察側が証人請求をした番組ディレクターが証言台に立った。裁判を傍聴した筆者が詳報する--。◆初公判では“