ワークマンのレディースウェアは、プロの現場で培った機能性を日常に落とし込んだ「DAYS」や「OUTDOOR」ラインが充実。夏の厳しい日差しや蒸れを解消する、今季注目の3アイテムをピックアップしました。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介オンオフ使える！ きれいめ遮熱トップスオフィスでの「きちんと感」と、夏の屋外での「快適さ」を両立させたトップスです。遮熱機能により、太陽光の熱を遮って衣服内の温度上昇を抑えます。