アメリカ・フロリダ州の湖で沈みかけたボートがカメラに捉えられた。ボートには6人が乗っていたが、ほとんど沈んだ状態で数人が水面に飛び降りたという。救助に駆けつけた警察官たちは偶然居合わせた民間の船と協力し、船に取り残された人を含め全員を無事救助した。海上警察が緊急出動アメリカ・フロリダ州の湖で2日午後1時過ぎに撮影されたのは、海上警察官のボディーカメラ映像だ。救助要請を受けて駆けつけた時、ボートはすで