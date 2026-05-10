元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が9日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。SNSをやらない理由を明かした。田中は自身の写真集販売を促進するインスタグラムを期間限定で更新。フォロワーは200万人以上いたが、期間終了以降、自身のSNS運営は行っていない。ゲストのピン芸人永野（51）からSNSをやめた理由について聞かれ、「私はやり始めたらすごい気になっちゃ