5月9日、元ジャニーズJr.のカウアン・オカモトが、ホストデビューすることがわかった。ホストプロデューサーであり、黒崎店長こと黒崎秀氏がXで告知し、物議を醸している。黒崎店長は、《速報》と題し、《カウアン・オカモトが大人気ホストクラブ《CENTURY新宿》でホストデビュー》と5月17日に出勤することを報告。同時に、カウアンが煌びやかに光る黒いスーツを着用した宣材写真を添えた。突然の発表には騒然となったのだが、