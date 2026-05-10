X（旧Twitter）上で暴露された1本の動画が、大きな波紋を広げている。大型連休中に公開されたその動画には、バーにいる男性が「これが資本主義だ」という掛け声とともに、全裸の女性6人が組んだ人間ピラミッドに高級シャンパンを浴びせかけるという、あまりにも異様な光景が収められていた。【前後編の後編。前編から読む】【写真を見る】人間シャンパンタワーが行われたバー店内の様子。カラオケも楽しめる当初はモザイクなし