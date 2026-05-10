今年も「赤いダニ」がコンクリート壁に 春を告げにやってきて、夏の到来とともに去っていく不思議な生き物「カベアナタカラダニ」をご存じでしょうか。 【画像を見る】「小さな赤い虫」拡大して見てみると... 名前は知らなくても、きっと見たことはあるはずです。コンクリートの壁を動き回る、あの「小さな赤い生き物」です。 今年もその姿があちこちに…。 ズームしてみると… 害虫駆除などを手掛ける、