生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスが普及する中、ＡＩの誤った回答が問題になっている。ＡＩの精度は年々向上しているものの、誤情報で企業のブランドイメージを損ないかねない事態も発生。企業はネット空間での正確な情報発信など対策を進める。（増田尚浩）ハルシネーション関西電力は、関電を装って個人情報などを聞き出そうとする不審業者の電話やメールが相次いでいるとして、ホームページ（ＨＰ）で注意を呼びか