磐越道で高校生など21人が死傷した事故で、逮捕された運転手が「免許を返納しなければいけない」など話していたことが新たに分かりました。この事故は、福島県の磐越道で新潟県の北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、21人が死傷したものです。このうち、稲垣尋斗さん（17）が死亡しました。過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）です。