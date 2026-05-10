■連休明けの「休みボケ」の正体は…連休も後半に差し掛かり、そろそろ仕事モードへの切り替えが気になる時期となりました。旅行先での食べ歩き、家族との豪華な食事、そして暑さとともに増える冷たいジュースやスポーツドリンク……。ゴールデンウィークの解放感に任せて、ついつい食生活が乱れてはいませんか？ もし、連休明けに「体が重い」「やる気が出ない」「頭がぼんやりする」と感じるなら、それは単なる休みボケではなく