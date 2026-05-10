赤地に白抜きで《うまい ラーメンショップ うまい》と書かれた看板でおなじみ、豚骨醤油ラーメンのチェーン店「ラーメンショップ」、通称“ラーショ”。熱狂的なファンの多さで知られる同チェーンは、ここ最近、再ブームのような形で人気が過熱しており、本家（東京都大田区の椿食堂管理有限会社を本部としたフランチャイズ店）以外に、様々なインスパイア（派生）店が存在することで知られる。そんなインスパイア系の中でも、近年