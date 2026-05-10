今年の夏の暑さを予感させるような日が少しずつ増えてくると、つい食べたくなってしまうのが「アイス」。【セブン-イレブン】では、そんな要望に応えるかのように新作アイスが続々と登場しています。そこで今回は、日替わりで食べたい個性派ぞろいの新作をまとめました。 新作はアソートセットになって登場！ 昨年の12月に登場し、瞬く間に話題となった「3Dアイス」の新作が早くも登場。今回は、4つの味が一度に楽