イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫が、９日に行われたホームのウルバーハンプトン戦の後半途中に左太もも裏付近を痛めて途中交代し、波紋が広がっている。三笘は後半１０分にトラップした際に、そのままプレーをやめてピッチ上に倒れこみ、痛みのあまり顔を覆うなど衝撃のシーンとなった。英メディア「アルガス」などは、ブライトンのファビアン・フルツェラー監督のコメントを速報。「検