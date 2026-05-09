中国国防省の☆（草カンムリに将の旧字体）斌報道官（中国国防省の微信（ウィーチャット）公式アカウントから・共同）【北京共同】中国国防省の蒋斌報道官は9日、ベトナムで2日に「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化を打ち出した高市早苗首相の演説に反発した。FOIPや安全保障協力を口実に対立をあおっているとして「断固として反対する」と述べた。また、小泉進次郎防衛相が5日にフィリピンでテオドロ国防相と会談