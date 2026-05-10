「ゴディバ」は、5月15日（金）から、新フレーバー「チョコレートミント ショコリキサー」と「チョコレートミント ソフトクリーム」を、全国の「ショコリキサー」取扱店で発売。7月24日（金）からは、「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」も販売する。【写真】キレのある清涼感！甘さを抑えた大人のショコリキサーは7．24から登場■チョコミント好きのための3種メニュー今回「ゴディバ」の“チョコミントフェス