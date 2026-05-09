メ～テレ（名古屋テレビ） 今月末に閉店する名古屋市天白区の「ヴィレッジヴァンガード本店」で、ファンに向けたイベントが行われました。 ヴィレッジヴァンガードは独自の品揃えで「遊べる本屋」として人気を集め、全国に200店舗以上展開しています。 このうち、天白区の本店は老朽化を理由に今月31日に閉店することになり、体験ツアーの企画・運営を手がける「大ナゴヤツアーズ」がフ