元兵庫県議への名誉毀損罪で起訴された政治団体「ＮＨＫ党」（休眠中）党首の立花孝志被告が逮捕されてから９日で半年となる。神戸拘置所で勾留が続き、いまだ初公判や保釈のメドは立っていない。立花被告は昨年１１月９日に元兵庫県議の竹内英明氏を中傷したとして、名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕された。起訴後、保釈請求は却下され、昨年１２月２４日に県警本部の留置施設から神戸拘置所に移送された。堀江貴文氏はＸに