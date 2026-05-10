何度でも追いかけて、全力ダッシュ！保護主さんを一途に慕う子猫の行動が、尊すぎると注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2.7万回再生を突破し、「早い、早い(笑)」「元気いっぱいでいいことだ」「パワフルな可愛いストーカー♡」「健気ですね」といったコメントが寄せられました。 【動画：元気いっぱいな保護子猫→ずっと後を追いかけてきて…尊すぎる『微笑ましい光景』】 元