4月27日からNetflixで世界同時配信されている戸田恵梨香・主演のドラマ「地獄に堕ちるわよ」が、同サイトの国内ランキング1位にのし上がった。戦後の貧困から抜け出して銀座でクラブを経営、その後、独自の占術を編み出してメディアの寵児となっていく、そんな細木数子（1938〜2021）の半生を描いた。実在の細木といえば、生前、占いで巨額の富を築いた一方、聞く者の恐怖を煽り、多額の金銭をかすめ取る手法は批判にも晒された